Туристы в Крыму "взял в плен" пик Космоса
фото: © ГУ МЧС России по Республике Крым

Туристы в Крыму «взял в плен» пик Космоса

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:15 10.08.2025

Спасатели вечером в субботу помогли туристам спуститься с пика Космос под Судаком в Крыму. Любители пеших походов вечером оказались в труднодоступном месте, самостоятельно покинуть вершину они не могли.

Спасатели Специализированного отряда Главного управления, совместно с сотрудниками «КРЫМ-СПАС» установили визуальный контакт с заблудившимися, поднялись к ним и под контролем спустили к подножию горы, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым.

Также с туристами спасатели провели профилактическую и разъяснительную беседу о правилах поведения в горах.

Пик Космоса – горная вершина, расположенная на массиве Караул-Оба недалеко от поселка Новый Свет в Судакском регионе. Пик Космоса популярное у туристов место, так как с вершины открываются прекрасные виды на мыс Капчик и так называемый Царский пляж.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 10

