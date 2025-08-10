Туристы в Крыму «взял в плен» пик Космоса

Спасатели Специализированного отряда Главного управления, совместно с сотрудниками «КРЫМ-СПАС» установили визуальный контакт с заблудившимися, поднялись к ним и под контролем спустили к подножию горы, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым.

Также с туристами спасатели провели профилактическую и разъяснительную беседу о правилах поведения в горах.

Пик Космоса – горная вершина, расположенная на массиве Караул-Оба недалеко от поселка Новый Свет в Судакском регионе. Пик Космоса популярное у туристов место, так как с вершины открываются прекрасные виды на мыс Капчик и так называемый Царский пляж.

источник: РИА Новости Крым