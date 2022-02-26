Туры в Крым туроператоры советуют бронировать заранее. Особенности отдыха на полуострове

Нужно ли планировать отпуск или вариант «Выдались свободные дни, сорвались и поехали» — самая что ни на есть лучшая идея? А однозначного ответа на этот вопрос и нет. Хотя… по большому счёту… едва ли не всё зависит от того, насколько требовательно вы относитесь к комфорту на отдыхе. Знатоки соврать не дадут, чем тщательнее этот самый отпуск планируется с точки зрения организационной, тем меньше нестыковок будет. Вроде отсутствия авиабилетов на подходящие даты, мест в гостиницах, невозможности арендовать нужную машину и т.д. И это особенно актуально, когда речь идёт о путешествии в востребованные страны и регионы России. Так, тем кто собирается грядущими весной и летом нагрянуть на российское побережье Чёрного моря, туроператоры однозначно рекомендуют раннее бронирование. В частности, туры в Крым точно лучше подбирать заранее. Причём, если поездка на полуостров будет первой, то лучше планировать её со специалистами. У крымского отдыха есть свои особенности, отмечают эксперты туроператора «Интурист» (лидера туристической российской отрасли с 1929 года!), которые стоит учитывать, чтобы отпуск выдался по-настоящему удачным.

Что же нужно знать об отдыхе в Крыму, чтобы распланировать поездку максимально корректно?

Крымские отели — когда «звёзды» имеют значение

В Крыму отелей сотни. Со «звёздным статусом» от 3 до 5, в том числе. Больших и маленьких, официально работающих и принимающих гостей по принципу «все мы родственники, какой официоз?», дорогих и бюджетных, расположенных едва ли не на берегу моря и тех, владельцы которых в объявлениях пишут «вид на море», но по факту оказывается, что синюю гладь из окон-то видно, однако добираться до побережья нужно «на перекладных».

Как не ошибиться в выборе?

подбирать варианты размещения на проверенных площадках. К примеру, на официальном сайте «Интуриста» заявлены практически все крымские отели, гостиницы, санатории, работающие в соответствии с законодательством и прошедшие классификацию (присвоены «звёзды»). С правилами заезда, программами лечения, если таковое предусмотрено, расположением, особенностями, связанными с организацией питания, спортивных и досуговых мероприятий и т.д.

сравнивать варианты. Суть в том, что туристическая сфера Крыма весьма «разношёрстна». Так, у двух отелей с одинаковым количеством «звёзд» могут быть одинаковые цены на размещение, но абсолютно разные условия в том, что касается комфорта.

Есть ли в Крыму отели с опцией «всё включено»? Разумеется:

Это комфортабельные отели с огромным количеством разнообразных услуг, которые предоставляются на более чем высоком уровне. Отлично подойдут для семей с детьми, молодоженам, — отмечают в «Интуристе».

Какие отели, гостиницы и санатории точно стоит бронировать «очень-очень заранее? Если речь идёт о сезоне отпусков, то это однозначно заведения отмеченные 3 «звёздами». Большинство из них обеспечивают постояльцам весьма комфортные условия проживания, потому и спрос на них в «курортный разгар» весьма высок. «Втиснуться» без брони практически нереально.

Крым разный — дорогой и не очень, для взрослых и детей

Отметим такой момент: туры в Крым по стоимости различаются весьма существенно в зависимости от периода года.

В курортный сезон цены на туры в Крым выше, чем в остальное время. Наиболее дорогими месяцами являются июль, август, сентябрь. В этот период на полуострове очень много туристов. Но сейчас заказать туры в Крым на 2022 год достаточно просто, так как они представлены в широком разнообразии на нашем сайте. Есть как бюджетные, так и дорогостоящие варианты, — подчёркивают специалисты «Интуриста».

Бывают ли в Крым «горящие туры»?

Да, говорят в «Интуристе». И это действительно отличная возможность хорошо отдохнуть на полуострове без особых затрат.

Кому Крым «прописан и показан»?

На самом деле сегодня полуостров готов принимать и взрослых, и детей, и семьи, и пары, и туристов, путешествующих в одиночку. Людей со скромным бюджетом, и кошельком повесомее. Тех, кто любит полежать «тюленем» на пляже, и тех, кто ценит в отпуске постоянное движение. Любителей пофилософствовать, глядя на достопримечательности, и заядлых экстремалов, которым море по колено, а горы по плечо.

Тем, кто любит быть в центре ярких событий в Крыму тоже место — в курортный сезон на полуострове редкая неделя обходится без фестивалей, концертов, праздничных мероприятий.

Что будет с ценами в 2022 году в Крыму?

Вопрос риторический и вряд ли есть на него точный ответ. Тем более, когда речь идёт о турсфере. И тут главная рекомендация, кочующая из года в год: хотите сэкономить на путешествии по максимуму — подбирайте туры в Крым заранее, бронируйте и авиабилеты, и отели. Как показывает практика, таким образом многим удаётся выгадать 20-30% стоимости поездки.

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