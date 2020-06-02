Творческие мастер-классы «Таврида – детям» собрали 17 тысяч участников

1 июня, в День защиты детей, команда арт-кластера «Таврида» провела творческие мастер-классы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Трансляцию онлайн-мастер-классов поддержало около 1 тысячи организаций из 75 регионов России. В праздничных мероприятиях приняли участие более 15 тысяч детей. Образовательная программа включила в себя офлайн-мастер-классы и личные поздравления от резидентов «Тавриды».

В Международный день защиты детей команда арт-кластера «Таврида» подготовила настоящий праздник. 700 мастер-классов в 75 регионах России, в том числе с участием звезд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В мастер-классах приняли участие и ребята Крымского полуострова. К онлайн-эфирам подключились ГБУ РК для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Чернышевский детский дом», ГБОУ РК «Джанкойская санаторная школа-интернат», севастопольский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом», а также более 100 ребят из г. Судак, — отмечают организаторы события.

Участники «Тавриды» разных лет, резиденты, эксперты и знаменитые гости сказали теплые пожелания в адрес ребят. Детей во время мастер-классов поздравили известные артисты: Сергей Безруков, Николай Расторгуев, Андрей Соколов, Алла Духова, Александр Новиков, Анна Чиповская и Рутгер Гарехт.

Звезды ответили на самые интересные вопросы детей, которые можно было задать в группе фестиваля «Большая перемена» во ВКонтакте. Авторы 12 самых интересных вопросов получили не только ответ от кумира, но и подарок от организаторов.

Партнером проекта «Таврида – детям» стал крупнейший книжный сервис по подписке MyBook, в каталоге которого более 270 тысяч электронных и аудиокниг от художественной и научно-популярной до деловой литературы. Участники мастер-классов, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, получили в подарок бесплатную подписку на MyBook.

Напомним, что с инициативой проведения подобных онлайн-мастер-классов выступили творцы арт-кластера со всей России. На протяжении двух месяцев участники и эксперты «Тавриды» разных лет проводили творческие мастер-классы по музыке, изобразительному искусству, актерскому мастерству, хореографии, рукоделию и литературе. Мастер-классы 1 июня стали окончанием большого проекта «Таврида – детям». Проект стартовал 7 апреля и получил широкий отклик у пользователей. За два месяца существования в нем приняли участие более 17 500 детей из 75 регионов России, — говорят в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.