У борцов-классиков из Севастополя — семь медалей на турнире в Рязани

В Рязани на «Арене Атрон» прошли Всероссийские юношеские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, посвященного памяти Героя Российской Федерации Романа Соколова, а также Открытое первенство города среди юношей 2009-2010 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие борцы из разных регионов России (всего – более 300 спортсменов), в том числе из Севастополя. В активе севастопольцев 7 медалей – 1 золотая, 2 серебряных и 4 бронзовых, — отмечает «Крымский спорт».

В своих возрастных и весовых категориях Александр Карпекин стал победителем, Илья Чередниченко и Мирослав Щербинин взяли «серебро», а Александр Титов, Олег Алиферов, Мирон Губа и Артем Понкрашов – «бронзу».

источник: «Крымский спорт»