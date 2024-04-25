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У борцов-классиков из Севастополя — семь медалей на турнире в Рязани
фото: ВКонтакте, Греко-римская борьба и сумо (Севастополь)

У борцов-классиков из Севастополя — семь медалей на турнире в Рязани

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 16:16 25.04.2024

В Рязани на «Арене Атрон» прошли Всероссийские юношеские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, посвященного памяти Героя Российской Федерации Романа Соколова, а также Открытое первенство города среди юношей 2009-2010 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие борцы из разных регионов России (всего – более 300 спортсменов), в том числе из Севастополя. В активе севастопольцев 7 медалей – 1 золотая, 2 серебряных и 4 бронзовых, — отмечает «Крымский спорт»

В своих возрастных и весовых категориях Александр Карпекин стал победителем, Илья Чередниченко и Мирослав Щербинин взяли «серебро», а Александр Титов, Олег Алиферов, Мирон Губа и Артем Понкрашов – «бронзу».

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источник: «Крымский спорт»

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