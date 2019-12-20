У главы администрации Симферополя появился ещё один заместитель — Эмиль Мамедиев

Депутаты горсовета Симферополя единогласно согласовали кандидатуру Эмиля Мамедиева на должность ещё одного заместителя главы администрации крымской столицы. Чиновник будет курировать вопросы труда и социальной защиты, спорта, молодежной политики, спорта, туризма и культурного наследия.

В должность Эмиль Мамедиев сегодня еще не вступит, потому что должна пройти процедура принятия на работу, — цитирует РИА Новости Крым пресс-службу горсовета.

Ранее Эмиль Мамедиев занимал должность начальника отдела по межнациональным отношениям администрации Симферополя. В конце 2018 года стал замглавы администрации Феодосии.