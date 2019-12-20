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У главы администрации Симферополя появился ещё один заместитель - Эмиль Мамедиев
фото: simadm.ru

У главы администрации Симферополя появился ещё один заместитель — Эмиль Мамедиев

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:22 20.12.2019

Депутаты горсовета Симферополя единогласно согласовали кандидатуру Эмиля Мамедиева на должность ещё одного заместителя главы администрации крымской столицы. Чиновник будет курировать вопросы труда и социальной защиты, спорта, молодежной политики, спорта, туризма и культурного наследия.

В должность Эмиль Мамедиев сегодня еще не вступит, потому что должна пройти процедура принятия на работу, — цитирует РИА Новости Крым пресс-службу горсовета.

Ранее Эмиль Мамедиев занимал должность начальника отдела по межнациональным отношениям администрации Симферополя. В конце 2018 года стал замглавы администрации Феодосии.

У главы администрации Симферополя появился ещё один заместитель - Эмиль Мамедиев

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