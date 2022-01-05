У границы с Крымом украинские военные стреляли из гранатометов

У границы с Крымом прошли учения по подготовке гранатометных подразделений группировки войск «Юг». Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВС Украины на своей
Расчеты машинных противотанковых и ручных гранатомётов практически отрабатывают различные огневые задачи. Отметим, что эффективное применение противотанкового оружия в реальном бою на административной границе с временно оккупированной территорией требует постоянной и тщательной подготовки во время занятий, — говорится в сообщении.
Ранее на границе с Крымом отрабатывали «налет» украинские разведчики.
Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ.
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