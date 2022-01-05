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У границы с Крымом украинские военные стреляли из гранатометов

У границы с Крымом украинские военные стреляли из гранатометов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:36 05.01.2022

У границы с Крымом прошли учения по подготовке гранатометных подразделений группировки войск «Юг». Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВС Украины на своей странице в Facebook. Отмечается, что место для учений выбрано неслучайно.

Расчеты машинных противотанковых и ручных гранатомётов практически отрабатывают различные огневые задачи. Отметим, что эффективное применение противотанкового оружия в реальном бою на административной границе с временно оккупированной территорией требует постоянной и тщательной подготовки во время занятий, — говорится в сообщении.

Ранее на границе с Крымом отрабатывали «налет» украинские разведчики.

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У границы с Крымом украинские военные стреляли из гранатометов

Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ.

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