У ялтинских дворников теперь есть не только особая рабочая форма, но и эмблема

В Ялте конкурс по выбору дизайна эмблемы и внешнего вида рабочей одежды дворников длился месяц, принять участие могли все желающие и предварительные итоги были подведены 27 февраля. В ходе предыдущего заседания члены комиссии утвердили перечень элементов формы — комбинезон, либо рабочие брюки с карманами, зимний и летний головные уборы, полуботинки, куртки, футболки и поло. А вот дизайн эмблемы, по мнению членов комиссии, нуждался в корректировке.

В итоге единогласным решением был утверждён доработанный вариант рекламного агентства «Александра» с ялтинским маяком и классическим круглым логотипом города. Из первоначального варианта была убрана фигура мальчика-дворника, а внизу добавлен слоган «Чистый город». Эмблема будет размещена на рукавах курток и на нагрудных карманах жилетов, которые в свою очередь, будут либо жёлтыми, либо оранжевыми, в зависимости от подразделения, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Из двух вариантов расцветки формы – песочной, либо оливковой, члены комиссии утвердили второй, причём летние головные уборы решено было сделать максимально светлыми.

Несколько иная эмблема – цветная, со стилизованной пальмой и слоганом «Сделаем город чище» будет размещена на урнах, и аналогичный знак, но с фразой «Делаем город чище», появится на удостоверениях. Внешний вид нагрудного знака – жетона – пока находится в стадии утверждения.

Из бюджета Республики Крым, отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта, на обеспечение проекта «Ялтинский дворник» подписана субсидия в 27 миллионов рублей.

иллюстрация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта