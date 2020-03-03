Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | У ялтинских дворников теперь есть не только особая рабочая форма, но и эмблема

crimeapress_news

У ялтинских дворников теперь есть не только особая рабочая форма, но и эмблема

У ялтинских дворников теперь есть не только особая рабочая форма, но и эмблема

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:26 03.03.2020

В Ялте конкурс по выбору дизайна эмблемы и  внешнего вида рабочей одежды дворников длился месяц, принять участие могли все желающие и предварительные итоги были подведены 27 февраля. В ходе предыдущего заседания члены комиссии утвердили перечень элементов формы —  комбинезон, либо рабочие брюки с карманами, зимний и летний головные уборы, полуботинки, куртки, футболки и поло. А вот дизайн эмблемы, по мнению членов комиссии, нуждался в корректировке.

В итоге единогласным решением был утверждён доработанный вариант  рекламного агентства «Александра» с ялтинским маяком и классическим круглым логотипом города. Из первоначального варианта была убрана фигура мальчика-дворника, а внизу добавлен слоган «Чистый город». Эмблема будет размещена на рукавах курток и на нагрудных карманах жилетов, которые в свою очередь, будут либо жёлтыми, либо оранжевыми, в зависимости от подразделения, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

У ялтинских дворников теперь есть не только особая рабочая форма, но и эмблема

Из двух вариантов расцветки формы – песочной, либо оливковой, члены комиссии утвердили второй, причём летние головные уборы решено было сделать максимально светлыми.

Несколько иная эмблема – цветная, со стилизованной пальмой и слоганом «Сделаем город чище» будет размещена на урнах, и аналогичный знак, но с фразой «Делаем город чище», появится на удостоверениях. Внешний вид нагрудного знака – жетона – пока находится в стадии утверждения.

У ялтинских дворников теперь есть не только особая рабочая форма, но и эмблемаИз бюджета Республики Крым, отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта, на обеспечение проекта «Ялтинский дворник» подписана субсидия в 27 миллионов рублей.

иллюстрация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

У ялтинских дворников теперь есть не только особая рабочая форма, но и эмблема

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.