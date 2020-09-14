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У кого деньги "водятся"? Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Крыму
фото: Evgeny (pixabay.com)

У кого деньги «водятся»? Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:15 14.09.2020

Сервис Работа.ру составил рейтинг предложений о работе с самыми высокими зарплатами в Крыму в сентябре 2020 года. Так:

  • Привлекательную зарплату до 100 тыс. рублей  в Крыму предлагают администратору торгового зала в Севастополе. Соискателю необходимо иметь опыт работы в розничной торговле на руководящей позиции от 3 лет. В обязанности администратора входят: контроль состояния торгового зала, решение вопросов, связанных с обслуживанием покупателей, управление персоналом.
  • На высокий доход в Крыму также могут рассчитывать грузчики-комплектовщики. Работодатель ищет дисциплинированных и ответственных работников, которым готов платить до 100 тыс. рублей. Соискателю также предоставят жилье со всеми удобствами и регулярное бесплатное питание.
  • Территориальному менеджеру с опытом работы в B2B сегменте работодатель обещает до 90 тыс. рублей в месяц. Будущему работнику предстоит работать с активной клиентской базой, вести переговоры, искать новых клиентов и заключать договора. Вакансия предполагает командировки в Симферополь, Керчь и Феодосию.
  • Столько же может получать судовой сборщик-достройщик 4-5 разряда в Севастополе. Для этой должности кандидат должен иметь стаж от 3 лет, а также опыт в выполнении работ по монтажу устройств, леерных ограждений, обрешетников.
  • Этой осенью в Севастополе также требуется инженер-проектировщик ОВК, которому работодатель готов платить до 70 тысяч рублей ежемесячно. Будущему работнику предстоит проектирование монтажных схем, составление спецификаций и смет на монтажные работы, подбор оборудования и материалов.

Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбербанка. На сервисе размещено более 17,4 млн резюме, зарегистрировано более 485 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.

У кого деньги "водятся"? Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Крыму

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