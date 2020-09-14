У кого деньги «водятся»? Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Крыму

Сервис Работа.ру составил рейтинг предложений о работе с самыми высокими зарплатами в Крыму в сентябре 2020 года. Так:

Привлекательную зарплату до 100 тыс. рублей в Крыму предлагают администратору торгового зала в Севастополе. Соискателю необходимо иметь опыт работы в розничной торговле на руководящей позиции от 3 лет. В обязанности администратора входят: контроль состояния торгового зала, решение вопросов, связанных с обслуживанием покупателей, управление персоналом.

в Севастополе. Соискателю необходимо иметь опыт работы в розничной торговле на руководящей позиции от 3 лет. В обязанности администратора входят: контроль состояния торгового зала, решение вопросов, связанных с обслуживанием покупателей, управление персоналом. На высокий доход в Крыму также могут рассчитывать грузчики-комплектовщики . Работодатель ищет дисциплинированных и ответственных работников, которым готов платить до 100 тыс. рублей. Соискателю также предоставят жилье со всеми удобствами и регулярное бесплатное питание.

. Работодатель ищет дисциплинированных и ответственных работников, которым готов платить до 100 тыс. рублей. Соискателю также предоставят жилье со всеми удобствами и регулярное бесплатное питание. Территориальному менеджеру с опытом работы в B2B сегменте работодатель обещает до 90 тыс. рублей в месяц. Будущему работнику предстоит работать с активной клиентской базой, вести переговоры, искать новых клиентов и заключать договора. Вакансия предполагает командировки в Симферополь, Керчь и Феодосию.

Столько же может получать судовой сборщик-достройщик 4-5 разряда в Севастополе. Для этой должности кандидат должен иметь стаж от 3 лет, а также опыт в выполнении работ по монтажу устройств, леерных ограждений, обрешетников.

4-5 разряда в Севастополе. Для этой должности кандидат должен иметь стаж от 3 лет, а также опыт в выполнении работ по монтажу устройств, леерных ограждений, обрешетников. Этой осенью в Севастополе также требуется инженер-проектировщик ОВК, которому работодатель готов платить до 70 тысяч рублей ежемесячно. Будущему работнику предстоит проектирование монтажных схем, составление спецификаций и смет на монтажные работы, подбор оборудования и материалов.

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