У «Крымского Титана» — новый владелец. Группа украинского олигарха Фирташа продала свой бизнес в Крыму

Компания Ukrainian Chemical Products (ранее — «Крымский титан»), входящая в группу компаний (Group DF) Дмитрия Фирташа, продала все свои активы в Крыму российской компании «Русский титан».

Частное акционерное общество (ЧАО) Ukrainian Chemical Products, ранее известное как «Крымский титан», — крупный производитель диоксида титана (Армянск, Крым), продало все свои активы в Крыму компании «Русский титан» (РФ), — об этом сообщает в четверг Group DF в Facebook .

Условия соглашения предусматривают, что все движимое и недвижимое имущество бывшего завода «Крымский титан» переходит в собственность покупателя.

Сделка закрыта, соответствующие изменения внесены органами государственной регистрации Украины в реестры, — отмечается в сообщении.

При этом в Group DF отметили, что этот актив потерял свою экономическую привлекательность в силу политических обстоятельств.

Не имея контроля над этим активом с 2016 года, группа искала возможность его продажи, — добавили в компании.

Сумму сделки в Group DF не раскрывают.

По материалам ТАСС .

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