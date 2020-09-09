У крымского вице-премьера Елены Романвской диагностирован коронавирус

У вице-премьера — министра труда и соцзащиты РК Елены Романовской диагностирован коронавирус. Государственные СМИ передают, что состояние больной хорошее. Чиновница проходит курс лечения.

У меня положительный анализ пришел, это не секрет. Я чувствую себя хорошо. Все люди могут заразиться, независимо от того, какую должность занимают. Мы выезжаем, встречаемся с людьми… Несмотря на то, что меры предосторожности соблюдаем, надеваем маски, дезинфицируем руки, — прокомментировала Романовская свой диагноз РИА Новости Крым .

Романовская стала первой из членов крымского правительства, кто заразился COVID-19.

Ее активная работа теперь может иметь негативные последствия для всех контактных лиц. Накануне Романовская принимала участие в заседании Совмина РК. 7 сентября посетила посетила фестиваль «ПАРА-КРЫМ» в Евпатории, 4 сентября проводила брифинг по ситуации с детским домом «Ёлочка» по итогам правительственной проверки. Ни на одном из мероприятий она не была в маске… Круг контактов очень широк. Станет ли Совмин Крыма новым очагом заражения?

PS. А вот крымские парламентарии либо что0то знали, либо отличаются повышенной осторожностью. Вот фото с заседания Президиума Госсовета РК. Обратите внимание, без маски — только председатель Совмина Юрий Гоцанюк а депутаты — все в масках…