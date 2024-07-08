У мусульман Крыма праздник — наступил новый 1446-ый год по хиджре

По мусульманскому календарю 7 июля наступил новый 1446-ый год по хиджре. Первым месяцем нового года является священный и один из четырех запретных месяцев — Мухаррам.

Священный Коран гласит:

Воистину, число месяцев у Аллаха — двенадцать. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них — запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе…» (Сура «Покаяние», 9/36). А в изречении Пророка Мухаммеда (с.а.с.) говорится: «Мухаррам является самым лучшим для соблюдения поста после месяца Рамадан.

Всех верующих с новым годом по хиджре поздравил Муфтий мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев:

Мы восхваляем и благодарим Всевышнего Творца за возможность встречать новый год в здравии. На протяжении месяца Мухаррам, каждый мусульманин должен постараться провести в служении Всевышнему Аллаху, совершать дуа, избегать пустословия, конфликтов, соблюдать пост и совершать благие дела. Желаю, чтобы Аллах в достопочтенный месяц Мухаррам простил нам наши грехи и подарил Свою милость, благополучие и мир.

источник: пресс-служба ДУМК

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