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У Натальи Поклонской нет желания возвращаться на какую-либо должность в Крым
Фото со страницы Н.Поклонской в Facebook

У Натальи Поклонской нет желания возвращаться на какую-либо должность в Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:30 01.10.2021

Депутат Госдумы РФ седьмого созыва Наталья Поклонская в интервью радио «Комсомольская правда» призналась, что у нее нет желания возвращаться на какую-либо должность в Крым, так как там «уже все работает по-своему».

Раньше говорила, что если я в Крым вернусь, то только прокурором. Конечно же, если руководитель примет решение соответствующее, я его не обсуждаю, это решение. Но мое желание, нет, я не хочу возвращаться в Крым. Там все уже как-то работает по-своему. И я в это по-своему не вписываюсь, — призналась Поклонская.

В этом же интервью она объяснила, что официально перестанет быть депутатом после первого заседания Госдумы нового созыва, которое, как ожидается, должно состояться 12 октября. Поклонская пообещала постараться показать себя на новой должности с лучшей стороны и сделать все, чтобы Россия стала лучше.

Ранее сообщалось, что, предположительно, Поклонская займет должность посла России в Республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса. Сама НатальяПоклонская пояснила, что комментировать ее возможное назначение преждевременно.

У Натальи Поклонской нет желания возвращаться на какую-либо должность в Крым

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