«У науки женское лицо». Сергей Аксёнов вручил крымским ученым-женщинам заслуженные награды

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественном мероприятии «У науки женское лицо», посвященном 300-летию Российской академии наук и Международному женскому дню.

Глава Крыма осмотрел выставку-презентацию «Гении нового поколения», которую представили ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» и ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей».

Обращаясь к присутствующим в ходе мероприятия, Глава Республики отметил важность научно-технического прогресса, который определяет развитие государства и общества:

Движение вперед без науки просто невозможно, а еще сегодня невозможно представить науку без женщин. Результатом их внимательности, терпения и упорства становятся самые разные исследования и достижения, важные и востребованные. Уверен, что все цели, которые поставили перед собой наши женщины-ученые, будут обязательно реализованы.

Сергей Аксёнов также отметил, что комфортные условия, в которых трудятся ученые, создаются при постоянной поддержке Президента Владимира Путина, федеральных и республиканских властей.

Нам тоже важно продолжать поддерживать нашего Лидера и Вооруженные Силы, которые выполняют свои боевые задачи и благодаря которым мы сегодня можем спокойно жить, работать и творить, – добавил он.

Отметим, что в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования РК научную деятельность осуществляют порядка 1 700 женщин. Научные исследования реализуются в области медицины, сельского хозяйства, биологии, физики, истории, археологии, астрофизики и других сферах.

За добросовестный труд, значительный вклад в научно-техническое и культурно-образовательное развитие Республики Крым и в связи с Международным женским днем Сергей Аксёнов вручил заслуженные награды: Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

Фото: пресс-служба Главы РК.