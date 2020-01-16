У здравоохранения Севастополя появился Центр обработки данных

Центр синтезирует все медицинские информационные системы регионального уровня.

ЦОД создан в ходе реализации национального проекта «Здравоохранение». На площадке расположился комплекс информационной, телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры. Он предназначен для хранения и обработки информации, собираемой со всех городских больниц, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Одна из систем – архив медицинских изображений. Он открывает перед врачами удаленный доступ к цифровым изображениям в электронной медицинской карте пациента. Здесь собраны все карты, исследования, результаты инструментальной диагностики. Нововведение не только упростит работу специалистов с лабораторными и рентгенологическими исследованиями, но и поможет максимально точно ставить диагноз, наблюдать за динамикой новообразований, подчеркнул главный врач Севастопольского онкологического диспансера Василий Ощепков:

Диагност может произвести измерение в разных точках: по плотности ткани, по содержанию жидкости, по взаимоотношению тканевому, степени васкуляризации. Много информации можно извлечь той, которую глазу видно лишь после обработки снимка.

Новая информация о пациентах поступает с врачебных компьютеров напрямую в серверную, а уже имеющаяся сейчас находится на этапе архивирования. Врач-рентгенолог онкологического диспансера Олег Бакликов оценил преимущества ЦОД.

Иногда больные приносят диски. Мы используем эту информацию и архивируем. Есть случаи, когда больные обследуются в других городах, и могут возникнуть проблемы с логистикой. А благодаря ЦОД проще пациентам и нам. Когда смотрим выборку по годам, можем открыть контрольные зоны и смотреть, в какую сторону они изменяются. Не нужно гонять человека за выписками. Перед нами открывается реальная картина. Мы можем по миллиметру померить, дать уже конкретные рекомендации, – отметил Олег Бакликов.

Информатизация здравоохранения в Севастополе – приоритетная задача, уточнил первый заместитель директора МИАЦ Андрей Ефремов. По его словам, создание Центра обработки данных – один из первых этапов процесса, а IT-инфраструктура со временем станет еще гибче. Бесперебойную работу комплекса организовали с помощью современных технологий. В специализированном транспортном контейнере, где размещен сервер, есть системы кондиционирования, наблюдения, безопасности. Контролируют ЦОД четыре специалиста медицинского информационно-аналитического центра. Уточняют: персональные данные пациентов – под защитой.

Это один из первых этапов информатизации Севздрава. Мы создаем базис. В 2020 году планируем модернизировать, дооснащать ЦОД дополнительными серверами, а медицинские организации оснащать собственными серверными, чтобы максимально информатизировать сферу здравоохранения, — заключил Андрей Ефремов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя