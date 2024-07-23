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У жителя Алушты за нетрезвое вождения конфискован автомобиль «Фольксваген Джетта»

У жителя Алушты за нетрезвое вождения конфискован автомобиль «Фольксваген Джетта»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 16:04 23.07.2024

Судом установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в конце декабря 2022 года был повторно остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Гоголя. Поведение водителя вызвало подозрение у сотрудников ГИБДД о нахождении его в состоянии опьянения, однако водитель от прохождения медицинского освидетельствования на месте остановки, а также в медицинском учреждении, отказался, — сообщили в республиканской прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Автомобиль «Фольксваген Джетта», которым управлял подсудимый, конфискован в доход государства. Решение суда не вступило в законную силу.

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