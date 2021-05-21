Убийца пожилой женщины в евпаторийском поселке Заозерное получила 8 лет колонии

Судебная коллегия из трех судей Верховного Суда Республики Крым согласилась с доводами государственного обвинителя и оставила в силе приговор Евпаторийского городского суда, которым местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорена к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что уголовное дело было рассмотрено городским судом с участием присяжных заседателей.

В ходе судебного разбирательства установлено, что жительница пгт. Заозерное в начале апреля 2018 года, находясь в одном из местных домов, нанесла несколько ударов тупым твердым предметом 74-летней жительнице того же поселка, от которых последняя умерла. После чего, с целью сокрытия следов преступления, переместила труп в подвальное помещение недостроенного многоквартирного нежилого дома, где подожгла его, — отметили в прокуратуре РК.

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт, признав подсудимую виновной и не заслуживающей снисхождения.