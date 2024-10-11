Убийство по неосторожности в Евпатории и... неожиданно мягкий приговор

В Евпатории местный житель осужден за причинение смерти по неосторожности. Как рассказали в суде, 36-летний местный житель в мае текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в кафе ввязался в драку.

В ходе конфликта с потерпевшим нанес ему удар ладонью в лицо, в результате чего последний упал с высоты собственного роста, ударившись головой о поверхность дорожного покрытия. В результате потерпевшему причинена закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлияниями в отделы головного мозга. Через непродолжительное время мужчина от полученных травм скончался, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к… 1 (одному) году ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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