Убийство по неосторожности? Житель Симферополя до смерти забил свою подругу

К 9 годам лишения свободы приговорен житель Симферополя, избивший свою сожительницу, которая впоследствии скончалась от полученных травм. По решению Киевского районного суда крымской столицы мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что в феврале текущего года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта со своей сожительницей нанес последней множественные удары кулаками и ногами в область головы и тела, причинив ссадины, ушибы, переломы ребер и закрытую черепно-мозговую травму. В результате нанесенных телесных повреждений женщина скончалась, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.