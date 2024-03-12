Убийство в Сакском районе. «Сценарий» – привычный: выпивали, поссорились, в ход пошел нож

В Сакском районе к 9 годам лишения свободы осужден (по ч. 1 ст. 105 УК РФ) мужчина за убийство своего знакомого.

Судом установлено, что подсудимый в сентябре 2023 года в утреннее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь со своим знакомым по месту своего жительства, в ходе конфликта нанес пострадавшему два удара ножом в область шеи и грудной клетки. В результате полученных травм последний скончался, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.