Убийца надеялся на снисхождение суда, но приговор об убийстве женщины в Феодосии оставлен в силе

Верховный Суд Республики Крым рассмотрел уголовное дело об убийстве в Феодосии.

Установлено, что 25 апреля 2023 года житель города Феодосии, ранее уже судимый за убийство, находясь на территории домовладения своей соседки в селе Ближнее, в ходе конфликта с женщиной выстрелил ей в область грудной клетки из охотничьего ружья. Злоумышленник был оперативно задержан работниками органов внутренних дел, в ходе следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд апелляционной инстанции признал доводы апелляционной жалобы осужденного не заслуживающими внимания, оставив в силе вынесенный городским судом приговор, — сообщили подробности в прокуратуре.