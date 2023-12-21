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Убийца надеялся на снисхождение суда, но приговор об убийстве женщины в Феодосии оставлен в силе
Фото: прокуратура РК

Убийца надеялся на снисхождение суда, но приговор об убийстве женщины в Феодосии оставлен в силе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:03 21.12.2023

Верховный Суд Республики Крым рассмотрел уголовное дело об убийстве в Феодосии.

Установлено, что 25 апреля 2023 года житель города Феодосии, ранее уже судимый за убийство, находясь на территории домовладения своей соседки в селе Ближнее, в ходе конфликта с женщиной выстрелил ей в область грудной клетки из охотничьего ружья. Злоумышленник был оперативно задержан работниками органов внутренних дел, в ходе следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд апелляционной инстанции признал доводы апелляционной жалобы осужденного не заслуживающими внимания, оставив в силе вынесенный городским судом приговор, — сообщили подробности в прокуратуре.

За совершенное преступление мужчине назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

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