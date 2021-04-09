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Участок дороги «Славянское – Евпатория» на западе Крыма готов на 95%

Участок дороги «Славянское – Евпатория» на западе Крыма готов на 95%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 09.04.2021

Подрядная организация АО «ВАД» выполнили на 95% все запланированные строительно-монтажные работы на участке автодороги «Славянское – Евпатория». Работы проводятся благодаря реализации регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодня специалисты АО «ВАД» уже закончили работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также осуществляется асфальтирование съездов, примыканий и пешеходных зон. В ближайшие дни будут укреплены обочины, установлены бортовые камни и нанесена дорожная термопластиковая разметка, — сообщает Главное управление по реализации национальных проектов.

По словам представителей АО «ВАД» в случае благоприятных погодных условий, объект будет сдан в эксплуатацию досрочно. Протяженность участка составляет 23 км.

С полным перечнем ремонтируемых дорог в Крыму можно ознакомиться по ссылке.

Участок дороги «Славянское – Евпатория» на западе Крыма готов на 95%

Фото: АО «ВАД».

Участок дороги «Славянское – Евпатория» на западе Крыма готов на 95%

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