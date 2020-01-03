Участок улицы Набережной в Симферополе закроют для транспорта навсегда

В администрации Симферополя решили организовать пешеходную зону на участке улицы Набережная. Соответствующий документ размещен на официальном
Речь идет об участке от улицы Шмидта до сквера им. Георгия Потемкина (близ Шахматного клуба и библиотеки им. Франко). Пешеходная зона здесь будет организована уже с 9 января. Проезд транспорта, кроме автомобилей спецслужб, будет запрещен. Также на данном участке запретят стоянку транспортных средств.
Постановление принято для обеспечения безопасности пешеходов.