Участок улицы Набережной в Симферополе закроют для транспорта навсегда

В администрации Симферополя решили организовать пешеходную зону на участке улицы Набережная. Соответствующий документ размещен на официальном сайте городской администрации.

Речь идет об участке от улицы Шмидта до сквера им. Георгия Потемкина (близ Шахматного клуба и библиотеки им. Франко). Пешеходная зона здесь будет организована уже с 9 января. Проезд транспорта, кроме автомобилей спецслужб, будет запрещен. Также на данном участке запретят стоянку транспортных средств.

Постановление принято для обеспечения безопасности пешеходов.