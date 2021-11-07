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Учение в Черном море: Фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил авиацию условного противника
Фото: пресс-служба ЮВО

Учение в Черном море: Фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил авиацию условного противника

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:21 07.11.2021

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провёл учение по прикрытию пункта базирования кораблей от авиационного удара условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. По замыслу учения, центр управления Черноморского флота получил данные по взлёту группы самолётов «противника» в направлении Крымского полуострова.

Сигнал о приближении авиагруппы условного противника был передан на все корабельные силы флота для эффективного распределения целей, средства ПВО на фрегате «Адмирал Эссен», выполняющего задачи в море, также были приведены в боевую готовность. В ходе тренировки расчёт ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны корабля от всех средств воздушного нападения.

Цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолётов на боевой курс. В завершении учения экипаж фрегата на ходу отработал действия по посадке на палубу и взлёту противолодочного вертолета Ка-27М, — говорится в сообщении.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

Учение в Черном море: Фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил авиацию условного противника

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