Учение в Черном море: Корабли ЧФ нашли и уничтожили подводную лодку условного противника

Корабельная поисково-ударная группа ЧФ в составе гвардейского ракетного крейсера «Москва» и фрегата «Адмирал Григорович» отработала в Черном море задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря. Роль условного противника выполнил экипаж подводной лодки «Колпино».

В ходе учения экипажи кораблей успешно отработали поставленные задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных боевых упражнений по фактическому применению торпедного оружия и реактивных бомбометных установок. После завершения учения с подводной лодкой были проведены артиллерийские стрельбы по макетам плавающим мин, — говорится в сообщении.

На завершающем этапе выхода в море экипажи кораблей отработают совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов условного противника.