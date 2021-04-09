Учения в Черном море: пограничники освободили условно захваченное судно

Силовики Крыма и Краснодарского края провели совместное учение в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по РК.

По легенде круизное судно «Дагомыс», вышедшее из порта Сочи, захвачено условными террористами, экипаж и пассажиры взяты в заложники. Оперативным штабом в короткие сроки дана оценка сложившейся обстановке, спланировано и проведено боевое мероприятие по нейтрализации террористов и освобождению заложников. «Террористический акт» пресечен, – говорится в сообщении.

В ходе учения, сотрудники пограничного управления, ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, региональные органы исполнительной власти Республики Крым и Краснодарского края, отработали порядок осуществления первоочередных мер по пресечению теракта, проведения контртеррористической операции в территориальном море, проведения боевого мероприятия по нейтрализации злоумышленников и освобождению заложников на захваченном ими судне.

По окончании активной фазы действий проведены мероприятия по минимизации последствий преступления террористической направленности, среди которых разминирование судна, а также предотвращение разлива нефтесодержащих продуктов, – отметили в Погрануправлении.

Руководитель оперативного штаба положительно оценил действия всех участников учения, отметив их высокую слаженность и готовность к проведению антитеррористических мероприятий на морских объектах.

Фото и видео: пресс-служба Погрануправления ФСБ.