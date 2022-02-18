Учения авиации Черноморского флота – летчики отработали перебазирование на запасные аэродромы

Экипажи самолетов морской авиации Черноморского флота отработали вывод сил из-под вероятного удара и перебазирование на запасные аэродромы. Мероприятие боевой подготовки проводилось в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск ЧФ под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова

В перебазировании авиации было задействовано около 10 самолетов Су-24. Экипажи совершили перелет из Республики Крым на территории других субъектов Российской Федерации. На выполнение учебных задач летчики затратили гораздо меньше времени, чем требуется по установленным нормативам, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.