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Учения авиации Черноморского флота – летчики отработали перебазирование на запасные аэродромы
Фото: пресс-служба ЮВО

Учения авиации Черноморского флота – летчики отработали перебазирование на запасные аэродромы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 13:30 18.02.2022

Экипажи самолетов морской авиации Черноморского флота отработали вывод сил из-под вероятного удара и перебазирование на запасные аэродромы. Мероприятие боевой подготовки проводилось в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск ЧФ под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова

В перебазировании авиации было задействовано около 10 самолетов Су-24. Экипажи совершили перелет из Республики Крым на территории других субъектов Российской Федерации. На выполнение учебных задач летчики затратили гораздо меньше времени, чем требуется по установленным нормативам, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

 

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