Ученые СевГУ намерены разработать технологии для создания аэротакси в РФ

Ученые Севастопольского государственного университета к 2025 году планируют разработать технологии, благодаря которым станет возможным запустить производство летательных аппаратов для аэротакси, сообщил журналистам во вторник директор Института национальной технологической инициативы СевГУ Сергей Дудников.

Наша уникальность в первую очередь в том, что мы намерены использовать такие решения, которые в современной авиации пока не используются. Сейчас у нас два типа транспорта: вертолет и самолет, но первый — дорого, хотя для взлета и посадки нужно не так много места, второй — сравнительно дешево, но летает на большие расстояния. Мы же в перспективе до 2025 года планируем создать комплекс технологических решений, разработок, на основе которых можно было бы запустить производство городского воздушного транспорта, — рассказал эксперт.

Он уточнил, что разработки ведут специалисты СевГУ, где созданы лаборатории, специализирующаяся на динамике полетов беспилотников, и учебная кафедра, где студентов учат проектировать такие аппараты.

Проект «3 по 200»

Ученые уже провели теоретическую подготовительную работу и смогли определить задачи, которые необходимо решить для создания аэротакси.

Аэротакси должно быть с вертикальным взлетом, чтобы не требовалось много места, должно быть рентабельно для полетов на небольшие расстояния (в пределах крупного города и окрестностей или между городами), но при этом поездка должна быть не слишком дорогой для пассажиров — а значит, с низким потреблением топлива. Также аппарат должен быть практически бесшумным, но при этом грузоподъемным и маневренным, — отмечает собеседник.

По его словам, в вузе уже разработан грузовой беспилотник с вертикальным взлетом, который может поднять груз в два раза больше своего веса (то есть около 50 кг) за счет специальных движителей и при этом достаточно дешев в использовании. На нем отрабатывают принципы работы двигателей и динамику полета.

Кроме того, благодаря цифровым методам сформировано представление о том, как должно выглядеть аэротакси. Предполагается, что это будет обтекаемый аппарат с двумя крыльями, движительная часть которого скрыта в нижней части — под кабиной.

Мы произвели расчеты, и понимаем, что благодаря вихревым эффектам, которые появятся из-за конструкции отсека с двигателем, наиболее эффективен аппарат будет на скорости именно 200 км в час, то есть он будет иметь наилучшее соотношение размеров и подъемной силы корпуса-крыла. Мы назвали этот проект «3 по 200»: аппарат сможет развивать скорость до 200 км в час, его грузоподъемность будет до 200 кг, радиус аэротакси составит 200 км. Эта модель предназначена либо для быстрой перевозки грузов, либо для двух пассажиров, дальше будем двигаться к проекту «3 по 500» — уже на четверых пассажиров и больше, — подчёркивает Сергей Дудников.

Разработка представлена на Международном промышленном форуме «Интеллект машин и механизмов», который проходил в Севастополе 30 мая — 1 июня.

По материалам ТАСС