Учёные КФУ изучат полезные свойства яблочного сидра

Учёные Крымского федерального университета начали исследование полезных свойств яблочного сидра, приготовленного из урожая, собранного в собственных садах. Напиток готовится по классической технологии из соков прямого отжима без добавления искусственных ингредиентов. Продукт презентуют на аграрном фестивале, который состоится в конце октября.

В Крыму сельское хозяйство – одна из основных отраслей, и мы активно работаем над её развитием. Сейчас мы готовимся к агрофестивалю Крымского федерального, поэтому провели большой праздник урожая. Собранные из наших садов яблоки будут переработаны в сидр, полезные свойства которого изучат наши учёные. Напиток мы представим на фестивале. Данная отрасль в Крыму недоразвита, но она может стать ещё одной нишей, которая будет конкурировать с виноделием и соковой переработкой. На мой взгляд, это очень перспективно, – цитирует пресс-служба вуза ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.

В празднике урожая приняли участие порядка 200 студентов и преподавателей Крымского федерального университета, которые за день собрали около восьми тонн яблок. По словам ректора, среди основных задач вуза – не только подготовка кадров и производство продуктов, но и внедрение современных технологий.

В аграрной отрасли назрел инновационный скачок. В первую очередь он связан с биотехнологиями и генетикой. Вторая развивающаяся технология – это киберагрономия (искусственный интеллект, большие данные, автоматизация и механизация сельского хозяйства). Многие страны уже вышли на новый уровень по производительности, и наша задача – поднять эффективность агроотрасли в стране, – отмечает Андрей Фалалеев.

Общая площадь яблоневых садов Крымского федерального университета составляет более 40 гектаров.

фото: пресс-служба КФУ