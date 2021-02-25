Учёный КФУ Игорь Вахрушев: борьба с незаконными постройками повлияет на турсезон

Проблема с незаконными постройками на полуострове, особенно в курортных городах, отмечают в КФУ, остаётся актуальной. Помимо однозначно нелегальных построек есть много тех, которые являются незаконными вследствие различий между законодательствами Украины, при которых здания строились, и Российской Федерации. По словам доцента кафедры туризма Крымского федерального университета Игоря Вахрушева, в Украине нельзя было строить объекты ближе, чем за 100 метров от моря, в российском законодательстве эта зона – 500 метров.

Нужно понимать, что есть специальные сооружения для курортной сферы: пункты проката, заведения общественного питания, климатопавильоны, которые и должны возводиться вблизи от моря, что открывает дискуссию по их поводу. Также раньше многие гостиницы легально были оформлены в статусе жилого объекта и могли полноценно работать в Украине. По законодательству РФ такие объекты могут только частично функционировать, то есть в качестве гостевых домов, не предоставляя услуг общественного питания для отдыхающих, – цитирует пресс-служба вуза Игоря Вахрушева.

При этом, говорит эксперт, борьба с незаконными постройками повлияет на туристический сезон. Со многими сооружениями, находящимися «под вопросом», не могут выстраивать отношения туроператоры, поскольку постройки типа жилого объекта не обладают правами для этого. По мнению специалиста, необходима единая целевая программа освоения крымских курортов, которая бы учитывала специфику региона и предлагала альтернативы.

С застройкой прибрежной полосы всё неоднозначно. В Крыму есть много отрицательных мнений на этот счёт, однако если мы поедем в Италию или Грецию, то обнаружим очень много зданий непосредственно у моря. При принятии решений важно учитывать, входит ли то или иное здание в архитектурную концепцию города, проводить градостроительную экспертизу. Конечно, много таких, которые однозначно попадают под категорию сноса. К примеру, в Алуште до сих пор существует многоэтажный отель «Калипсо», построенный прямо на пляже. После нескольких серьёзных штормов здание может дестабилизироваться, что небезопасно для отдыхающих и жителей, – подчёркивает Игорь Вахрушев.

Напомним, 16 февраля глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал провести полную ревизию нелегальных застроек, использования и выделения земельных участков на территории полуострова — здесь. Первым городом станет Ялта, затем – Алушта, Евпатория и Керчь. Руководить работой будет сам глава республики.