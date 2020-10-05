Учтите! Кого можно пускать в квартиру для проверки состояния счетчиков

С 24 сентября 2020 года в России, напоминают эксперты РБК-Недвижимость , вступил в силу закон, согласно которому факт поверки счётчиков (приборов учёта) подтверждается только в электронном виде. Бумажные свидетельства будут выдавать по желанию, они будут носить информационный характер. Однако представителями коммунальных служб, которые пришли проверить или установить новые приборы учета, нередко притворяются мошенники.

Юристы рассказали, как распознать аферистов, а также кого граждане обязаны пускать в квартиру.

Закон о неприкосновенности

Согласно российской Конституции, жилище гражданина неприкосновенно. Войти в него без разрешения собственника можно лишь в нескольких случаях, и на сотрудников ЖКХ это не распространяется, уточнила юрист Виктория Данильченко, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко». По ее словам, если в квартире нет аварийной ситуации, то граждане имеют полное право не пускать к себе сотрудников коммунальных служб.

Кто может проводить проверку

Постановлением российского правительства утвержден порядок проведения проверок газового оборудования у граждан. Согласно этому документу, проверку может проводить либо представитель поставщика газа, либо представитель государственной жилищной инспекции и специализированной организации, осуществляющей по договору с абонентом техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, объяснил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Предупреждение

Важно помнить, что сотрудники коммунальных служб крайне редко приходят домой без предупреждения.

Как правило, их вызывают сами жильцы, если что-то сломалось, или для плановой проверки, о которой должна предупреждать управляющая компания. Даже если вы по каким-то причинам пропустили объявление, прежде чем пустить сотрудников коммунальных служб к себе домой, позвоните в управляющую компанию или в организацию, которую представляют коммунальщики, чтобы удостовериться, что перед вами не мошенники, — подчеркивает Виктория Данильченко.

Уведомление о проведении проверки направляется абоненту любым способом, обеспечивающим его получение не позднее чем за семь дней до дня проведения проверки, уточнил Гавришев.

Удостоверение и форма

Представители городских коммунальных служб чаще всего имеют собственную униформу.

Проверяющий обязан предъявить абоненту служебное удостоверение, а по требованию абонента также основной документ, удостоверяющий его личность. Кроме того, абонент может проверить организацию, которую представляет проверяющий в реестре аккредитованных лиц, — уточняет управляющий партнер AVG Legal.

Частные компании

Пользоваться услугами частных компаний следует только для проведения менее ответственных работ, к примеру при засоре канализационного стока, установке и обслуживании кондиционеров.

Во избежание мошеннических действий рекомендуется обращаться к партнерам управляющей компании. Такие компании проходят проверку службы безопасности, осуществляют страхование своей деятельности, имеют положительную репутацию на рынке. При этом расчет с ними должен проводиться только по квитанции или в офисе компании. Слишком низкая стоимость услуг должна вызвать сомнения в квалифицированности сотрудников и компании в целом, — резюмирует Виктория Данильченко.

Источник: РБК-Недвижимость