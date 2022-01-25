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Учёные КФУ нашли способ очистить воду реки Салгир
фото: пресс-служба КФУ

Учёные КФУ нашли способ очистить воду реки Салгир

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:59 25.01.2022

Учёные Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета нашли способ очистить воду реки Салгир до уровня, пригодного для подачи в систему водоснабжения. Это позволит восполнить дефицит воды и водообеспеченности Симферополя и других вододефицитных районов Крыма. В основу проекта легла адаптированная технологическая схема водопроводных очистных сооружений «Жаворонки», которые относятся к гидроузлу «Межгорное», расположенному вблизи с. Скворцово.

Предложенная технологическая схема очистки основана на современной концепции многобарьерности, согласно которой предусматривается несколько «барьеров» обеспечения требуемого уровня очистки воды, соответствующего нормативным документам. В процессе проведения исследований для очистки воды реки Салгир, которая подвергается высокому антропогенному воздействию, кроме подбора реагентов и режимов их введения для существующей технологической схемы, дополнительно использована ультрафиолетовая обработка, позволяющая существенно снизить уровень биогенного загрязнения, а также различные режимы абсорбции, — цитирует пресс-служба доктора технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники КФУ им. В. И. Вернадского Илью Николенко.

Как отмечает специалист, принцип многобарьерности заключается в том, что в зависимости от показателей качества исходной воды могут использоваться различные элементы технологических цепочек. При высокой степени загрязнения их может быть более десяти, при меньшей степени количество элементов снижается.

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При этом комплекс мероприятий, предложенный учёными Крымского федерального университета, подразумевает переброску части стока Салгира в Межгорное водохранилище объёмом 50 млн м3, которое сейчас не используется. В настоящее время естественный сток реки и её притоков в период зимних и весенних паводков сбрасывается в море.

Для Крыма важность данной работы заключается в том, что переброска части стока реки Салгир в гидроузел «Межгорное» позволит преодолеть дефицит воды и обеспечить устойчивое развитие Крыма. Использование гидроузла «Межгорное» позволяет гарантированно обеспечить водой города Севастополь, Евпаторию, Симферополь, а также прилегающие районы, – отмечает директор Академии строительства и архитектуры КФУ Наталья Цопа.

Адаптированная технологическая схема, которая позволяет получить более высокую надёжность процесса очистки воды, проверена в динамических условиях на пилотном комплексе.

Научно-исследовательская работа выполнена в рамках реализации мероприятий комплексного плана по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя по распоряжению Правительства Российской Федерации № 2668 от 16.10.2020 г. на 2020 – 2023 годы.


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