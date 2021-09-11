Удаление зубов. Не всё так страшно, как многим кажется

«Оооо, это очень страшно!» — наверняка скажут те, кто давно не был у дантиста и живёт детскими страхами, когда врачи этого профиля наведывались в школы с профилактическими осмотрами, вооружённые инструментами… как тогда казалось… для пыток. «Не страшно!» — в свою очередь выскажутся те, кто в курсе текущих событий, то есть знают, что из себя представляет современная стоматология. Чью сторону поддержать? Сами, конечно, выбирайте, однако знайте — дантисты 21 века способны чудеса творить, и уж точно умеют «дёргать зубы» без боли. При этом стоматологическое оборудование сегодня напоминает скорее устройства, которыми оснащены фантастические космические корабли, нежели «орудия» инквизиторов.

Откроем, к слову, ещё один секрет современных дантистов: прогресс в этой сфере медицины дошёл до того, что во многих… казалось бы… безнадёжных случаях зубы стараются спасти, а не «вырвать».

Так, удаление зубов в Коньково — в Стоматологической клинике «Viva Stom» — проводят лишь по очень весомым показаниям, до последнего оберегая полноценный зубной ряд пациента. Говорят, как бы там ни было, а такая операция — травма для организма, так что лечение без экстракции (удаление) — наиболее предпочтительный способ решения проблемы.

Часты ли ситуации, когда удаления зуба не избежать? Увы — да. По словам экспертов, несмотря на все старания дантистов, большинство из нас не очень-то следят за состоянием своей полости рта, затягивая визиты к врачам до последнего. Как результат, принцип «Проще предупредить, чем лечить», соблюдается далеко не всегда. Разумеется, не в пользу зубов.

Удалять нельзя оставить

В каких же случаях запятая в рекомендации «Удалять нельзя оставить» однозначно будет поставлена после слова «удалять»? Однозначно, если зуб разрушен до корня (или разрушен сам корень), неправильно расположен, мешает другим зубам, «сбивая» общий ряд. Кроме того, если зуб буквально «съеден» инфекцией:

Когда необходимо приостановить развитие воспаления, предотвратить потерю соседних единиц и общее заражение организма. Экстракция резцов потребуется при невозможности проведения терапевтического лечения или как подготовительный этап перед протезированием, — поясняют специалисты клиники «Viva Stom».

Представили «плоскогубцы», адскую боль и скрежет выходящего из десны корня? Не без щипцов, конечно, но вот насчёт дискомфорта дела обстоят иначе. Сегодня резекцию зубов проводят с использованием эффективных обезболивающих препаратов и инновационных инструментов, позволяющих осуществить операцию наиболее атравматичным путём. Сама процедура занимает немного времени, в зависимости от сложности — от 5 до 20 минут. При этом зуб может быть удалён как целиком, так и по частям (предварительно его разделяют на фрагменты бормашиной).

Стоит отметить и такой факт: способы анастезии при удалении зубов бывают разными. Если раньше речь шла практически всегда только об уколах в десну, то сегодня возможно применение и довольно сложного метода обезболивания:

Седация погружает пациента в поверхностный сон. Человек расслабляется и успокаивается, но, в то же время находится в сознании, — говорят в клинике «Viva Stom».

Помоги себе сам

Таким лозунгом, пожалуй, можно сопроводить реабилитационный период, который в обязательном порядке «настигает» всех тех, кто прошёл операцию по удалению зубов. Суть в том, что успех процесса восстановления после процедуры во многом зависит от того, насколько пациент соблюдает правила, обязательные к исполнению после такого рода манипуляций. Они несложные, однако связаны друг с другом и «работают» только в комплексе.

Причём особенно важно не отмахиваться от этих требований в первые трое суток после экстракции — от этого зависит скорость реабилитации. В частности, речь идёт, к примеру, не только о том, что нельзя есть в течение первых трёх часов после операции, но и о том, что в последующие дни:

нельзя полоскать ротовую полость, дабы в лунке мог должным образом сформироваться сгусток (кровяной тромб), который фактически закрывает рану от проникновения бактерий;

нельзя употреблять алкоголь, слишком горячие или, напротив, слишком холодные напитки;

нельзя использовать зубочистки, а также излишне усердствовать при чистке других зубов щёткой;

нельзя принимать горячую ванную, а также применять согревающие компрессы.

Четкое соблюдение всех вышеуказанных пунктов поспособствует быстрому заживлению травмированной зоны, — подчёркивают специалисты «Viva Stom», которые оказывают все виды стоматологических услуг, в том числе и удаление зубов у метро Коньково.

Лечить нельзя удалять

И это ещё один «словооборот», который сопровождает процесс лечения зубов, и в котором врачам доводится ставить запятую. Часто ли знак препинания оказывается на позиции после слова «лечить». В ряде случаев — это прямое показание. Так, удаление зубов невозможно, если в анамнезе у пациента:

тяжёлые заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой;

беременность (1-3 триместры);

расстройства психики;

инфекционные и вирусные заболевания;

постинфарктное состояние.

И в завершение:

Вы боитесь стоматологов? По словам психологов, единственный верный путь избавления от этой фобии — найти профессионалов, которые переубедят вас на практике в том, что ваши ужасы беспочвенны.

Ну и, конечно, посещение дантистов будет более приятным, если соблюдать элементарное правило — проходить профилактические осмотры ротовой полости раз в полгода. Здоровье зубов — однозначно тот вариант, когда предупредить проще, чем лечить.