Ударил по лицу инспектора – не жди талонов на усиленное питание, а готовься к суду. Случай в Симферополе

В Симферополе 56-летний житель Красногвардейского района «заработал» вполне заслуженное наказание – за применение насилия к представителю власти мужчина отправится на год с лишним в колонию. Как говорится, подумать на своим поведением.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), — уточнили в прокуратуре.

Что же произошло? В апреле прошлого года инспектор ДПС с целью проверки документов остановил автомобиль «Kia Soul». Водитель (тот самый житель Красногвардейского района) «от выполнения законного требования правоохранителя о предоставлении документов и выходе из автомобиля мужчина отказался».

Во время сопровождения осуждённого правоохранителем к служебному автомобилю, в целях препятствования выполнению законных требований сотрудника ДПС ГИБДД осужденный нанес ему удар в область лица, — сообщили в суде.

Итог истории: суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил мужчину к 1 году и 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.