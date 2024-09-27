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В Советском районе за угон дорогостоящего автомобиля в колонию отправится молодой человек. Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя. Судом установлено, что осужденный в марте 2024 года, находясь в селе Ровенки Советского района, желая добраться до поселка Советского угнал у своего односельчанина автомобиль «Санг Йонг». Передвигаясь на транспортном средстве, мужчина не справился с его управлением и наехал на препятствие в виде пня, вследствие чего произошло опрокидывание автомобиля. Ущерб, причинённый собственнику повреждением автомобиля, составил более 1,1 млн рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Фото: прокуратура РК

Угнал авто «покататься». 23-летний крымчанин отправится в колонию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:38 27.09.2024

В Крыму суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя. Судом установлено, что крымчанин, находясь в селе Ровенки Советского района, желая добраться до поселка Советского угнал у своего односельчанина автомобиль «Санг Йонг».

Передвигаясь на транспортном средстве, мужчина не справился с его управлением и наехал на препятствие в виде пня, вследствие чего произошло опрокидывание автомобиля. Ущерб, причинённый собственнику повреждением автомобиля, составил более 1,1 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года, — рассказали в прокуратуре Крыма.

Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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