Угнал авто «покататься». 23-летний крымчанин отправится в колонию

В Крыму суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя. Судом установлено, что крымчанин, находясь в селе Ровенки Советского района, желая добраться до поселка Советского угнал у своего односельчанина автомобиль «Санг Йонг».
Передвигаясь на транспортном средстве, мужчина не справился с его управлением и наехал на препятствие в виде пня, вследствие чего произошло опрокидывание автомобиля. Ущерб, причинённый собственнику повреждением автомобиля, составил более 1,1 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года, — рассказали в прокуратуре Крыма.
Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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С тегами: суды в Крыму