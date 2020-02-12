Украина хочет продавать днепровскую воду в Крым? Ответы

На Украине все чаще звучат предложения неких «торгов» за днепровскую воду в Крым. Например, Киев возобновляет водоснабжение полуострова в обмен «вывод войск с Донбасса»… Бред, конечно. Для того, чтобы вывести войска, их надо туда, как минимум, ввести. Или даже не так… Кто объяснит защитникам Донбасса, что они должны «разоружиться» и «сдаться» карателям… в обмен на воду в Крым? Политики «незалежной» явно не дружат ни с умом, ни с логикой.

Киев хочет «продать» воду в Крым? Давайте обсуждать нюансы, цены. Но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению этого региона на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены, — сказал Песков.

При этом он отметил, что о каких-либо разменах речи не идет. Да и какие размены могут быть с шулерами, меняющими «правила игры» чуть ли не ежедневно? Киев в любой момент изменить свое решение, «обнулить» договоренности, поставить новые условия…

И в этой связи мне больше всего нравится мнение политолога Владимира Корнилова.

Когда Арабская лига решила соорудить водяные дамбы для блокирования водоснабжения Израиля, тот в апреле 1967 года просто разбомбил места строительства на территории Сирии, оправдывая это своим суверенным правом на воду. Америка тогда поддержала такой метод решения проблемы. Наверняка ведь и сейчас не будет против? – прокомментировал «украинские инициативы» Корнилов.

Так что там с суверенным правом крымчан на днепровскую воду, а?

Сеня Фрименс.