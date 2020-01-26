Украина хочет устроить «морскую блокаду» Крыма. Но нечем

Из-за недееспособного флота Украина никак не может ограничить движение судов в Крым и планирует начать морскую блокаду полуострова «на бумаге». Об этом со ссылкой на СМИ «незалежной» пишет РИА Новости .

Если бы у нас была корабельная группировка, быстрая, с ударными возможностями, тогда Россия не могла бы закрыть выход из Одессы. Сейчас же это может произойти очень даже просто. Они полностью доминируют в Черном море, поскольку усилий НАТО недостаточно. К сожалению, на Украине есть военно-морские силы, но флота – нет, — заявил украинский эксперт Михаил Самусь.

Что теоретически может стать основой такой» морской блокады»? Манипуляции с Конвенцией ООН по морскому праву. В ней говорится, что прибрежное государство может временно ограничить право мирного прохода судов в своих территориальных водах. То есть, речь идет о 12-мильной зоне от берега.

Пока же на Украине мечтают о «доминировании» в Азовском море (там-то и пригодится упоминание про «12-мильную зону»). Однако, что в таком случае делать с договором Киева и Москвы о совместном использовании Азовского моря? «Незалежные» эксперты только вздыхают. При этом на Украине признаются – контролировать этот процесс силовыми методами не представляется возможным, поскольку любая агрессия приведет к блокировке флота страны.