Украина и Донбасс обменялись «удерживаемыми лицами». Среди освобожденных — севастополец Резуник

В воскресенье состоялся обмен «удерживаемыми лицами» между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной. Формат «всех на всех» выдержан не был, к тому же ряд «пленных» пожелали остаться на Украине. Но, по всеобщим оценкам, это самый масштабный обмен людьми за последние годы. Итог: в ДНР и ЛНР вернулись 124 человека (в том числе бывшие «беркутовцы»), на Украину – 76. В частности, ДНР передала Киеву 51 человека, забрав в обмен 61. ЛНР провела обмен: 25 на 63. За обменом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

В числе освобожденных Киевом оказался и севастополец Степан Резуник. Он был задержан на Украине в начале июня, при пересечении госграницы в пункте пропуска «Каланчак». 35-летнего мужчину подозревали в участии в крымском народном ополчении в 2014 году. Ему грозило до восьми лет тюрьмы. В октябре его выпустили из-под стражи под залог. У Степана Резуника в Севастополе жена Ирина, восьмилетняя дочь Варвара и годовалый сын Иван.