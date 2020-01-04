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Украина и НАТО хотят провести в 2020 году масштабные совместные учения в Черном море
Фото: Comasscrewing.ru

Украина и НАТО хотят провести в 2020 году масштабные совместные учения в Черном море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:37 04.01.2020

Украина и страны-члены НАТО проведут в 2020 году масштабные военные учения в Черном море, связанные с «гибридными угрозами» в регионе. Об этом говорится в статье главы представительства НАТО на Украине Александра Винникова, опубликованной на сайте Тиждень.

Мы наращиваем наши усилия в поддержку безопасности в Черноморском регионе, в частности, увеличивая количество совместных учений, портовых визитов и расширяя обмен информацией. В 2020 году Украина и НАТО совместно проведут масштабные учения по сценарию, связанному с гибридными угрозами в Черноморском регионе, – заявил Винников.

По его словам, данные учения станут «еще одним практическим примером поддержки НАТО в ответ на вызовы безопасности в регионе Черного моря».

Интересно, что последние 3-4 года то в декабре, то в январе-феврале регулярно появляются аналогичные анонсы о «масштабных совместных учениях» Украины и НАТО, на деле же подобное сотрудничество на практике выходит ограниченным. Тогда обычно находится стандартная причина: «мешал Черноморский флот».

Украина и НАТО хотят провести в 2020 году масштабные совместные учения в Черном море

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