Украина объявила о запрете полетов над частями акваторий Черного и Азовского морей

Украинские авиакомпании не будут осуществлять полеты над частями акваторий Черного и Азовского морей с 14 по 19 февраля из-за предупреждений России, которая проводит в этом районе учения. Об этом сообщил в воскресенье, 13 февраля, регулятор Украины в сфере гражданской авиации «Украэрорух».

На прошлой неделе РФ опубликовала сообщение для пилотов (NOTAM), в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем — с 14.02 по 19.02.2022, — отмечается в заявлении регулятора в Facebook .

В связи с этим, как уточнил «Украэрорух», Украина распространила аэронавигационную информацию об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве в районе Черного и Азовского морей на указанный срок.

При этом регулятор обращает внимание на то, что подобная рекомендация не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского морей. Так, безопасность полетов в этих зонах «обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами».

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