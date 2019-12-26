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Тем временем, на Украине заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом является не только очередным нарушением территориальной целостности «незалежной», но и идеологической атакой на «пересичных» граждан. Об этом сказал украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий. Россия хочет тотального влияния на людей в "аннексированном" Крыму, такой поезд – чисто идеологический ход. Поэтому нам так важно бороться за каждого украинца, который живет на "аннексированной" территории, – написал Криклий на своей странице в Facebook. - Осуждаем и будем бороться на международной арене против очередных инфраструктурных атак "агрессора.
Скриншот: Крымский мост

Украина признала Крымский мост

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:42 26.12.2019

Украинские власти признали существование Крымского моста, который долгое время пытались объявить фейком, когда возбудили дело в связи с запуском поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым. Такое мнение высказал Глава РК Сергей Аксёнов.

В среду Генеральная прокуратура Украины сообщила, что возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в среду первый пассажирский поезд «Петербург – Севастополь» прибыл в Крым, проехав через Керченский пролив по Крымскому мосту.

Думаю, что во всей этой истории есть, по крайней мере, один плюс: украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: мост существует в реальности, а не в декорациях Мосфильма, и по нему ездят реальные поезда, — отметил Аксёнов.

Он также отметил, что такие успешные проекты улучшают жизнь крымчан, «сводят к нулю последствия украинских блокад и западных санкций». По его словам, крымчане хорошо понимают, что и Киев, и Запад преследуют одну и ту же цель: нанести наибольший вред крымчанам.

Тем временем, на Украине заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом является не только очередным нарушением территориальной целостности «незалежной», но и идеологической атакой на «пересичных» граждан. Об этом сказал украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Россия хочет тотального влияния на людей в «аннексированном» Крыму, такой поезд – чисто идеологический ход. Поэтому нам так важно бороться за каждого украинца, который живет на «аннексированной» территории, – написал Криклий на своей странице в Facebook. — Осуждаем и будем бороться на международной арене против очередных инфраструктурных атак «агрессора.

Что же это за «агрессор» такой, которого со слезами радости, с хлебом-солью, с песнями и танцами встречают?

Украина признала Крымский мост

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