Украина выставила первый штраф за полет над Крымом. В России говорят: платить не надо

Украинская Госавиаслужба выписала первый штраф за полет над Крымом, данную меру применили по отношению к казахской авиакомпании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую Государственную авиационную службу.

Штрафу подверглась казахская авиакомпания «Euro-Asia Air». Ее самолет пролетел над Крымом 8 августа. Госавиаслужба сразу после этого выписала авиакомпании штраф.

Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен, – говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Российские авиакомпании не будут платить такие штрафы. Это принципиальная позиция. Неофициально сообщается, что российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, на Украине уже начислили штрафы на сумму около 560 миллионов долларов.