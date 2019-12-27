Украина выставила первый штраф за полет над Крымом. В России говорят: платить не надо

Украинская Госавиаслужба выписала первый штраф за полет над Крымом, данную меру применили по отношению к казахской авиакомпании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую Государственную авиационную службу.
Штрафу подверглась казахская авиакомпания «Euro-Asia Air». Ее самолет пролетел над Крымом 8 августа. Госавиаслужба сразу после этого выписала авиакомпании штраф.
Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен, – говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Российские авиакомпании не будут платить такие штрафы. Это принципиальная позиция. Неофициально сообщается, что российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, на Украине уже начислили штрафы на сумму около 560 миллионов долларов.
Никакие штрафы наши авиакомпании за полеты в другие российские регионы Украине платить не будут. Никакой перспективы у украинской стороны в отношении российских авиакомпаний нет. А вот то, что заплатила казахстанская авиакомпания – это прецедент очень нехороший и крайне странный, — прокомментировал ситуацию РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.