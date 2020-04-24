Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию по борьбе с пандемией коронавируса

Украина заблокировала принятие ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел «незалежной» Дмитрий Кулеба.

По словам министра, в документе содержится «манипуляция», направленная на отмену международных санкций.

Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать все усилия России разрушить санкционный режим, — подчеркнул Кулеба.

Постпредство РФ при ООН ответило едким комментарием «З перемогою, панове».

Хотелось бы поздравить наших украинских коллег с очередной «победой». Под таковыми в Киеве, как известно, воспринимают любую возможность вставить «палки в колёса» какой-либо российской инициативе на международной арене. Как уже давно очевидно, это стало главным и единственным приоритетом украинской дипломатии…

На сей раз жертвой «твёрдой и непоколебимой» украинской линии стал проект одной из резолюций Генеральной Ассамблеи, направленной на координацию международных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, соавтором которого стали более 30 государств, включая Россию. Нашим украинским коллегам пришёлся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который, дескать, неуместен со стороны «государства-агрессора», коим украинская пропаганда настойчиво и вопреки фактам

и здравому смыслу пытается выставить Россию.

Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, от реализации которого в духе положений, содержащихся в проекте резолюции Генеральной Ассамблеи, выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии, прежде всего – в развивающихся странах, находящихся в уязвимом положении, на помощь которым он прежде всего и направлен…

Наши украинские коллеги, которые выставили себя главными победителями в этом «сражении», даже не потрудились привести какие-либо имеющие отношение к теме резолюции аргументы кроме заезженных штампов и «фейков» о России. Но мы призываем быть снисходительными к нашим украинским соседям. Ведь им ещё предстоит долгий путь эмансипации от «Анти-России», которой по сути и является постмайданная Украина, до, собственно Украины – страны с позитивной повесткой, понятными приоритетами и демократическими принципами. Страны, в которой уважаются права всех её жителей и где с несогласными не расправляются с помощью снарядов и пуль, задействуя свои вооружённые силы против собственных граждан. Возможно, такой Украине станет яснее смысл понятия «добрососедство», — говорится в комментарии постпредства.