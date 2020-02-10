Украинцы в Крым везут оружие и патроны. Зачем?

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым за минувшую неделю два раза выявляли оружие и патроны в пунктах пропуска на границе с Украиной.

Первый случай зафиксирован в пункте пропуска «Армянск». У украинца, ехавшего домой, при осмотре автомобиля было обнаружено оружие. Предположительно, это газовый пистолет марки «Perfecta FBI 8000». Кроме того, найдены 8-мм патроны к нему. Владелец оружия заявил, что купил его на одном из рынков Ялты, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На следующий день, при осмотре автомобиля гражданина Украины, следовавшего в Крым, было выявлено более десяти охотничьих патронов. Житель сопредельного государства заявил, что забыл выложить боеприпасы перед поездкой на полуостров.

Все оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД России по Республике Крым. По результатам исследования будут приняты правовые решения.

фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым