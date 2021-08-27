Украинец пытался провезти в Крым 150 тысяч долларов. Не вышло

На границе Крыма с Украиной задержан гражданин соседнего государства, который пытался провезти на полуостров крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по РК и г. Севастополю.

Установлено, что гражданин Украины, имея умысел на незаконный ввоз денежных средств на территорию Российской Федерации, сокрыл в нише для хранения запасного автомобильного колеса своего автомобиля черный полиэтиленовый пакет с денежными средствами в сумме свыше 150 тысяч долларов США, – говорится в сообщении.

«Денежный» тайник обнаружили в автомобиле украинца пограничники и таможенники.

В результате обследования автомобиля на пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Армянск», денежные средства, находящиеся в схроне, были обнаружены и изъяты сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Сумма незаконно перемещенных через таможенную границу ЕврАзЭС наличных денежных средств превысила пятикратный размер суммы, разрешенной к перемещению без декларирования, и составляет особо крупный размер, – отметили в УФСБ.

В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в особо крупном размере»).

Фото: пресс-служба УФСБ.