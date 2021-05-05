Украинец пытался провезти в Крым «веселые таблетки». Не помогла и «маскировка»

Крымские пограничники пресекли сразу две попытки ввоза наркотиков.

При попытке незаконного ввоза в Крым запрещенных веществ задержан 22-летний гражданин Украины. Как сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по РК, при досмотре вещей молодого человека, пересекавшего границу в пункте пропуска «Джанкой», у пограничников вызвал подозрения пластиковый контейнер с зерном. При более тщательном досмотре содержимого внутри контейнера обнаружился пакет с таблетками белого цвета.

При осмотре указанного контейнера среди зерна были выявлены 18 таблеток белого цвета, упакованных в пакет. Проведенное специалистами экспертно-криминалистического центра исследование подтвердило содержание в таблетках прекурсора наркотического средства «псевдоэфедрин» в концентрации более 10%, — сообщает пресс-служба.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Все материалы переданы в правоохранительные органы.

Второй случай произошел в пункте пропуска «Армянск».

На въезд в Крым прибыла гражданка Российской Федерации, 1987 года рождения. В ходе проведения проверочных мероприятий в ее чемодане обнаружены 170 таблеток медицинского препарата «Корвалтаб», содержащего в своем составе ограниченное к ввозу и обороту на территории нашей страны сильнодействующее вещество «фенобарбитал». В ходе опроса выяснилось, что лекарство приобретено на Украине без рецепта, для личного пользования, – рассказали в пресс-службе Погрануправления.

Выявленный препарат изъят и передан сотрудникам Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни для проведения экспертизы и принятия соответствующего правового решения.