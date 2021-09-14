Украинские вертолеты отработала пуски ракет в Херсонской области, близ границы с Крымом

Украинские вертолеты морской авиации провели учения в Херсонской области, близ границы с Крымом. Летчики отработали пуски ракет и бомбометание. Об этом сообщила во вторник пресс-служба генерального штаба ВС «незалежной».
Летчики морской авиационной бригады провели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой во время летной смены. В тренировках принимали участие два вертолета – МИ-8 и Ми-14ПЧ, — говорится на странице генштаба в
Отмечается, что тренировки проводились в течение нескольких дней, что позволило всем экипажам «отработать задачи различной сложности».
Фото: минобороны Украины.
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