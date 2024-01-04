Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Украинский беспилотник до Крыма не долетел. Но враг никак не уймется
актуально в республике
Украинский беспилотник до не долетел. Но враг никак не уймется
Фото: pikist.com

Украинский беспилотник до Крыма не долетел. Но враг никак не уймется

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:38 04.01.2024

Враг не ограничился сегодня ракетной атакой и запустил в сторону Крыма (как мы понимаем, откуда-то из под то ли Одессы, то ли Николаева) дрон-камикадзе. Не волнуйтесь, он тоже сбит.

4 января около 20:40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БпЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря, — сообщили в Минобороны РФ.

В ВСУ правда подумали, что после отражения массированной ракетной атаки наши средства ПВО «выдохлись»?

ВАЖНО! Официальная информация немного запаздывает, а в сторону Крыма продолжают лететь дроны ВСУ. Их сбивают.

Узнайте больше:  Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство украинцев, покинувших Крым до марта 2014 года

Канал «Рыбарь» сообщает о трех БПЛА сбитых близ западного побережья Крыма (в районе Новофедоровки). Есть данные, что к полуострову приближается не менее трех групп беспилотников со стороны Николаева. Но и это еще не все.

После ракетного удара по Крыму и налета нескольких дронов с высокой долей вероятности последует попытка атаки безэкипажными катерами по кораблям и катерам Черноморского флота. И как раз-таки из Одессы и наблюдается выход БэКов, возможно, в сторону Крыма, — прогнозирует «Рыбарь».

У «не братьев» истерика? А нашим: счастливой и славной охоты

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Украина

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Украина
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.