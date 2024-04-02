Украли мопед, уехали в колонию. Преступление и наказание в Армянске

В Армянске за совершение кражи мопеда из гаража к лишению свободы приговорены двое местных жителей. Они признаны виновными по п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Судом установлено, что мужчины по предварительному сговору прибыли к гаражу потерпевшего, проникли в него и тайно похитили мопед, причинив ему ущерб на сумму более 14 тыс. рублей. В судебном заседании подсудимые свою вину признали, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчин к 8 месяцам лишения свободы каждого. Отбывать наказания им предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.