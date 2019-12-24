Улицу Александра Невского в Симферополе будут «доремонтировать»

Объект не будет принят, пока подрядчик не устранит все недочеты.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил недовольство качеством ремонта дорожного покрытия на улице Александра Невского в Симферополе. По его словам, укладка верхнего слоя асфальта на данном объекте выполнена некачественно. Глава РК считает, что работы по объекту не должны быть приняты до тех пор, пока подрядчик не устранит допущенные нарушения.

На выходных проехал по дороге, это просто «стиральная доска». Объект сдан не в полном объеме, принимать эти работы нельзя. Определяйтесь с заказчиком, что делать в данной ситуации, но эти работы нельзя оплачивать, — сказал Глава Крыма.

В свою очередь министр транспорта РК Сергей Карпов проинформировал, что причиной дефектов при укладке верхнего слоя асфальта на улице Александра Невского стал неверный выбор асфальтобетонной смеси, кроме того, проектно-сметная документация была составлена некорректно. Выяснилось, что документация не имела требований по достижению ровности поверхности с учетом большого количества люков, находящихся на проезжей части.

В ходе реализации подрядчик и технадзор пытались эту ситуацию нивелировать. По основанию удалось выйти выравнивающими слоями. Когда вышли на верха, уже пошли разброд и шатания, – уточнил министр.

По словам министра, на данный момент разрабатываются соответствующие «управленческие решения».

Принимать эти работы нельзя. Это не ремонт новой дороги. Расчет за эти работы не проводить. Объект не сдан в полном объеме. Определяйтесь с заказчиком, что делать, но эти работы не оплачивать. Сделайте нормально дорогу. По-другому этот объект принят не будет, – настоял Сергей Аксёнов.

Напомним, капитальный ремонт улицы Александра Невского в Симферополе стартовал в середине августа. К концу ноября подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальтобетона. Тогда сообщалось о том, что ремонт выполнен качественно, в срок, претензий к асфальтовому покрытию не было.

ОТ РЕДАКЦИИ: В связи с вышеизложенным есть ряд риторических вопросов.