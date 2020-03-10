Умение работать с Microsoft Office, Outlook Express и CorelDRAW может «сделать» карьеру

Казалось бы, в последние несколько лет мы просто «живём» в компьютерах, планшетах и смартфонах. По сути, мы являемся их круглосуточными пользователями. Между тем, говорят специалисты, с каждым годом — одновременно с нашим огульным «погружением» в соцсети — большинство из нас всё дальше отдаляются от статуса «уверенный пользователь ПК», который подразумевает наличие знаний, связанных с целым рядом весьма полезных программ. Страдает и грамотность. По статистике, только три человека из десяти, публикуя посты, отправляя сообщения, обмениваясь письмами «по электронке», задумываются об орфографии и пунктуации.

Большая ли это проблема? В обычной жизни… быть может… и нет. Но! По словам работодателей, становится всё труднее найти сотрудника, который бы был по-настоящему эффективным в том, что связано с работой на ПК. Результат? Те, кто способен без запинок выполнять операции в Excel https://microexcel.ru/kak-pribavit-protsent-k-chislu/ (а это приложение для расчётов и вычислений, к слову, так или иначе, но стоит на службе у большинства российских предприятий, так что не разбираться в нём сегодня — буквально моветон!), с лёгкостью решать задачи с помощью специфических профессиональных программ, создавать презентации в графических редакторах и т.д. — на «вес золота» в компаниях, ценящих универсальных высококлассных специалистов.

Ещё один факт: по-настоящему крепкие знания в том, что касается использования ПК, сегодня стоят дорого. Мало того, что соискатели-«уверенные пользователи», имеют больше шансов на занятие определённых должностей, так ещё и уровень зарплат у них априори более высокий! И — да: по карьерной лестнице работники, которые с компьютером «на ты», идут быстрее, чем те, чьи познания ограничены исключительно функционалом соцсетей.

С какими же компьютерными программами стоит разобраться, чтобы повысить свою ценность на рынке трудоустройства? Их не так уж и много, но учтите — если вы намерены бравировать своим «знакомством» с ними в резюме, то оно должно быть «не шапочным», а доскональным! Всё дело в том, что принцип «Главное, ввязаться в бой, а там посмотрим» в большинстве случаев устройства на работу уже не срабатывает. Работодатели предпочитают проверять навыки претендентов на деле, сопоставляя знания с информацией, указанной в резюме.

Что же касается компьютерных программ, которые, по словам специалистов, однозначно способны помочь «сделать карьеру», то это:

базовые программы MS Office. А именно: Access, Excel, Power Point, Word, WordPad.

графические редакторы. В частности, самые популярные из них — Picture Manager и CorelDRAW.

программы для работы с электронной корреспонденции. Как-то: Outlook Express, Mirramail и EmailOpenViewPro.

Добавит в репутацию плюсиков и хороший уровень знаний, связанный с выполнением задач в различных Интернет-браузерах — Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer. «Дружите» со всеми? Стоимость ваша как специалиста на рынке растёт!

И ещё один совет от рекрутёров тем, кто намерен строить карьеру в определённой профессии — старайтесь по максимуму «обрастать» знаниями, связанными с самыми разными профессиональными программами, а также следить за новыми их версиями. Обширный багаж знаний — хорошо, но ещё лучше, если он будет разноплановым.